В Керчи историко-археологический музей ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник» объявляет о ежегодном конкурсе «Моя новогодняя открытка». Конкурс продлится с 29 ноября до 12 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ
Открытка может быть объемной, с подвижными элементами, сплетенной из бисера, связанной из шерсти, или сделанной из фетра и других подручных материалов.
Этапы конкурса
I – регистрация участников (29 ноября – 12 декабря 2017 г.)
II – работа жюри конкурса (13 - 20 декабря 2017 г.)
III – награждение победителей
Работы принимаются по адресу: Республика Крым, Керчь, ул. Свердлова, 22
Время приема работ:
Вторник: c 10:30 до 17:00
Среда-Воскресенье c 09:00 до 17:00
Условия участия в конкурсе
Возраст: от 7 до 17 лет
Напомним, как прошел конкурс в прошлом году
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