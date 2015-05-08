В Керчи историко-археологический музей ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник» объявляет о ежегодном конкурсе «Моя новогодняя открытка». Конкурс продлится с 29 ноября до 12 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

«Традиционно, для участия в конкурсе приглашаются дети школьного возраста, но посильная помощь родителей, бабушек и дедушек не возбраняется, ведь для создания новогоднего чуда необходим весь творческий потенциал семьи!», - сообщают организаторы

Открытка может быть объемной, с подвижными элементами, сплетенной из бисера, связанной из шерсти, или сделанной из фетра и других подручных материалов.

«За основу открытки можете взять свое любимое фото с Дедом Морозом со школьного утренника, которое, несомненно, оживит Вашу открытку. Если Вы напишите на открытке поздравление в стихах собственного сочинения, то она еще и заговорит. Создавая свои шедевры, не забывайте про улыбку и хорошее настроение!».

Этапы конкурса

I – регистрация участников (29 ноября – 12 декабря 2017 г.)

II – работа жюри конкурса (13 - 20 декабря 2017 г.)

III – награждение победителей

Работы принимаются по адресу: Республика Крым, Керчь, ул. Свердлова, 22

Время приема работ:

Вторник: c 10:30 до 17:00

Среда-Воскресенье c 09:00 до 17:00

Условия участия в конкурсе

Возраст: от 7 до 17 лет

Напомним, как прошел конкурс в прошлом году