В Керчи 22 ноября перекрыли дорогу по улице Орджоникидзе. На дороге с двух сторон установили временные предупреждающие знаки, - передает Керчь.ФМ.

Теперь движение транспорта осуществляется по улице Льва Толстого. Движение маршруток и автобусов не изменилось.

Ее перекрыли для асфальтирования дороги.

«Народная примета в действии. Наступила глубокая осень, зарядили нудные, холодные дожди – значит, дорожники вышли укладывать асфальт. Я ни в коем случае не против укладки асфальта, может уже есть такие технологии, при которых есть возможность укладки на сырую поверхность. Я просто не могу понять, ПОЧЕМУ!!! Ни в сентябре, ни в октябре, когда осадки у нас мало вероятны, дорожников не было видно, только поснимали слои асфальта понаделали ям и стали ждать дожди. А чё нормалёк!», - написал керчанин

Напомним, в ноябре начали асфальтировать улицу Орджоникидзе в районе «Института». Улицу Ворошилова асфальтировали в дождь