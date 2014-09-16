В редакцию Керчь.ФМ постоянные читатели прислали фотографии первого снега, который сегодня выпал рано утром в городе. Также фотографии активно выкладывают в соцсетях.
Поскольку на улице еще плюсовая температура, снег уже растаял.
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В редакцию Керчь.ФМ постоянные читатели прислали фотографии первого снега, который сегодня выпал рано утром в городе. Также фотографии активно выкладывают в соцсетях.
Поскольку на улице еще плюсовая температура, снег уже растаял.
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