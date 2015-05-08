В Керчи 23 ноября в Лапидарии – «Музее каменных древностей» состоится открытие временной выставки в рамках цикла «Музейные древности». Тема выставки – «Культы Боспора».

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

«Известно, что религия освящала все стороны жизни античного общества. Освящалась и сама колонизация. Оракул Аполлона в Дидимах регулировал процесс освоения малоазийскими греками новых территорий. Переселенцы приносили с собой на вновь освоенные земли огонь священного очага из святилища и вместе с ним свои культы и верования. Посетителям предстоит увидеть запечатленные в камне образы наиболее почитаемых богов и богинь.

В процессе своего многовекового исторического развития религия боспорских греков вобрала в себя не просто отдельных богов с их весьма несхожими между собой индивидуальностями и культами, но целые системы верований и обрядов. Результатом этого процесса был чрезвычайно сложный и пестрый конгломерат обрядов и мифов, в лоне которого мирно уживались божества эллинского и местного пантеонов, с образами которых знакомит выставка «Культы Боспора»», - рассказали в музее.