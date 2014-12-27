В 2018 году Республика Крым получит 500 миллионов рублей из федерального бюджета на реализацию программы переселения и аварийного жилья. Об этом РИА Крым сообщил Председатель наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин, - передает Керчь.ФМ.

«Принято решение о том, что Фонд совместно с правительством и руководителем Республики Крым будет заниматься вопросами переселения из аварийного жилья. Готовится новая программа. Цена вопроса – более 500 миллионов рублей, которые будут выделены из федерального бюджета. Есть задумка те дома, которые не достроены, оставить за скобками, а те земельные участки, которые оформлены, полностью включить в программу следующего года», – сказал Степашин.

Он отметил, что на сегодняшний день по всей стране выполнено практически 96% федеральной программы. За период работы программы в стране из аварийного жилья переселено около миллиона граждан РФ. При этом, констатировал Степашин, Крым в этом плане существенно отстает от других регионов.

«Было переселено достаточно немного – всего 303 человека. Остаются не переселенными почти тысяча человек», – сказал он.

По словам главы набсовета Фонда, причиной этому послужили как субъективные, так и объективные факторы.

«Крым вошел в программу намного позже, чем вся страна. По вопросам собственности, оформления земли была отдельная тяжелейшая история. В то же время мы жестко поговорили с некоторыми подрядчиками и чиновниками», – уточнил Степашин.

Выделяемые в следующем году 500 млн рублей, по его словам, должны быть освоены до 1 декабря 2018 года.

«Нужно к этому сроку освоить все эти средства, построить жилье, сдать его под ключ и оформить документы. Мы прекрасно понимаем, что задача сложная. Скорее всего придется выходить за рамки 2018 года. Поэтому уже сейчас надо быть готовым пролонгировать срок для Крыма как особого субъекта с учетом той ситуации, которая сложилась», – подчеркнул Степашин.

Напомним, в Керчи приостановили строительство дома для переселенцев из аварийного жилья