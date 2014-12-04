В Крыму с 22 по 30 ноября проходят оперативно-профилактические мероприятия под условным названием «Внимание! Спецсигнал!». Об этом сообщает ОМВД России по Ленинскому району, - передает Керчь.ФМ.

«Данное мероприятие направленно на профилактику аварийности с участием автомобилей специального назначения и укрепление транспортной дисциплины водителей, а также обращение внимания участников дорожного движения на проблему связанную с не предоставлением преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, движущемуся с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом», - отметили в пресс-службе.

Госавтоинспекция Республики Крым напоминает участникам дорожного движения, что за непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей или лишение права управления транспортным средством от 1 до 3 месяцев (ст.12.17 ч.2 КоАП РФ).

При проведении указанных мероприятий инспекторы ГИБДД будут осуществлять скрытый контроль, с видеофиксацией правонарушений из автомобиля, не имеющего специальной цветографической окраски.