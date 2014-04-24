Правительство Республики Крым договорилось с ГУП РК «Крымэнерго» о выделении 60 млн рублей Крымскому футбольному союзу на содержание клубов, обеспечение участие крымских команд в соревнованиях и так далее. Об этом Глава Крыма Сергей Аксенов написал на своей странице в Фейсбук, - передает Керчь.ФМ.

«Считаю, что сумма приличная, и думаю, на начальном этапе данного размера помощи будет достаточно, чтобы команды могли чувствовать себя уверенно. Благодарю вице-премьеров Владимира Николаевича Серова, Игоря Николаевича Михайличенко и главу «Крымэнерго» Алексея Дмитриевича Татаренкова за проведенную работу. Уверен, в будущем остальные крупные крымские ГУПы также возьмут на себя подобную нагрузку по спонсированию спортсменов. Будем и дальше поддерживать крымских футболистов!», - написал Аксенов.

Согласно Уставу ГУП «Крымэнерго», имеет право совершать коммерческие сделки в соответствии с целями и предметом деятельности, указанным в настоящем Уставе. На сайте Федеральной налоговой службы в сведениях о видах экономической деятельности по ОКВЭД ничего про Крымский футбольный союз, со всем уважением к спорту, не сказано. Все документы находятся в открытом доступе - Устав на сайте Крымэнерго, а данные ЕГРЮЛ на сайте ФНС.

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Бухгалтеры, работающие в ГУПах в Керчи, не смогли редакции объяснить схему такого выделения денег от ГУПа сторонней организации, но «не исключено, что схема все же есть и она законна, просто мы в силу малообразованности ее не знаем».

Редакция поинтересовалась у специалистов Ленинского, Феодосийского, Нижнегорского РОЭ, особенно после вчерашних отключений света из-за (официальная версия, озвученная в СМИ) осадков, о наличии проблем в их работе. Как оказалось, проблемы есть, и с расходниками, и запчастями, и с ремонтами.

Для справки: согласно № 161-ФЗ " Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. В форме унитарных предприятий могут быть созданы только государственные и муниципальные предприятия. Имущество унитарного предприятия принадлежит на праве собственности Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию.

Согласно ст. 3 Конституции РФ, единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Учредителем ГУП «Крымэнерго» является орган государственной власти субъекта РФ, а именно Министерство топлива и энергетики РК. Государственной собственностью, в соответствии со ст. 214 ГК является имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации (федеральная собственность), и имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам Российской Федерации — республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономной области, автономным округам (собственность субъекта Российской Федерации).

Таким образом, Правительство Крыма «договорилось» с «Крымэнерго» распорядиться фактически деньгами крымчан на футбол вместо усовершенствования работы системы электроснабжения полуострова.

Фото: страница в ФБ Сергей Аксенов.

Напомним, в конце октября 518 населенных пунктов остались без электричества.Из-за непогоды часть Керчи осталась без электричества. Утром Крым частично оказался без электричества - сработала противоаварийная автоматика.Треть Керчи опять сидит без света - керчане не верят в аварии.