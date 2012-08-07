Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными. Об этом пишет РИА, - передает Керчь.ФМ.
Документ внесла группа депутатов от "Единой России" и "Справедливой России". Наказывать за жестокое обращение с животными, которое привело к их гибели или увечью, предполагается штрафом до 80 тысяч рублей, обязательными или исправительными работами на срок до года либо лишением свободы до трех лет.
Если над животным издеваются в присутствии детей, или это делает группа лиц, или если фото и видео с истязаниями выкладываются в интернет, то наказание будет более суровым: штраф от 100 до 300 тысяч рублей, исправительные работы — до двух лет, а принудительные — до пяти. Максимально нарушителям грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
Сейчас по статье о жестоком обращении с животными максимальное наказание составляет два года лишения свободы.
Второе чтение законопроекта намечено на 8 декабря, а третье — на 13-e.
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Фото: архив
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