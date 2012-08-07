Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными. Об этом пишет РИА, - передает Керчь.ФМ.

Документ внесла группа депутатов от "Единой России" и "Справедливой России". Наказывать за жестокое обращение с животными, которое привело к их гибели или увечью, предполагается штрафом до 80 тысяч рублей, обязательными или исправительными работами на срок до года либо лишением свободы до трех лет.

Если над животным издеваются в присутствии детей, или это делает группа лиц, или если фото и видео с истязаниями выкладываются в интернет, то наказание будет более суровым: штраф от 100 до 300 тысяч рублей, исправительные работы — до двух лет, а принудительные — до пяти. Максимально нарушителям грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Сейчас по статье о жестоком обращении с животными максимальное наказание составляет два года лишения свободы.

«Ко второму чтению этого законопроекта мы также будем работать над расширением состава преступления. Это очень важный момент, потому что сейчас состав преступления достаточно заужен. Это тоже серьезно сковывает действия правоохранительных органов», — сказал один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

Второе чтение законопроекта намечено на 8 декабря, а третье — на 13-e.

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