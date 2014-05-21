В школах и детских садах Крыма нет проблем с отоплением на сегодняшний день. Об этом КИА сообщила министр образования, науки и молодёжи РК Наталья Гончарова, - передает Керчь.ФМ.

«В школах и детских садах Крыма нет проблем с отоплением на сегодняшний день. При этом министерство проверяет в образовательных учреждениях температурный режим два раза в сутки», — рассказала Гончарова.

Министр образования РК подчеркнула, что ещё даже аварийных ситуаций не было за этот период.

«Конечно ещё рано говорить. Холода только начинаются. Будет следить за ситуацией», — добавила Гончарова.

Напомним,в Керчи детский сад №54 «Калина» несколько дней работал без отопления. Власти Крыма будут наказывать руководителей школ и детсадов за плохое отопление