В Керчи сотрудники полиции задокументировали противоправную деятельность 56-летней местной жительницы, которую обвиняют в реализации ценного водного биологического ресурса.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Керчи, - передает Керчь.ФМ

Керчанка реализовывала замороженную рыбу «Русский осетр» за 15 350 рублей. Как пишет ведомство, она достоверно знала, что рыба осетровых пород является ценным видом водных ресурсов, занесенным в Красную книгу Российской Федерации.

Согласно заключению эксперта, изъятое у женщины является ценным видом водных ресурсов – рыбой осетровой породы «Русский осетр» длиной 77 см, массой 7,7 кг.

Мировой судья Керченского судебного района признал керчанку виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное приобретение, хранение, перевозка, продажа особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации).

Гражданке назначили наказание в виде 240 часов обязательных работ. Вину в содеянном обвиняемая признала в полном объеме.

«Уважаемые граждане! Напоминаем, что законодательством Российской Федерации предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность за нарушение требований законодательства в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.

Административная ответственность за нарушение Правил рыболовства, совершенные при осуществлении любительского и спортивного рыболовства на внутренних водных объектах, предусмотрена ч.2 ст.8.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой.

За незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов, если это деяние совершено с причинением крупного ущерба, с применением самоходного транспортного плавающего средства или взрывчатых и химических веществ или других запрещенных орудий и способов массового истребления водных животных и растений, в местах нереста или на миграционных путях к ним предусмотрена уголовная ответственность (ст. 256 УК РФ).

Уголовная ответственность предусмотрена и за незаконную добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации (ст. 258.1 УК РФ)», - пишет ведомство.