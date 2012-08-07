Министерство транспорта РФ разрабатывает масштабную реформу подготовки шоферов, результатом которой станет отметка в правах, подтверждающая «профессиональную компетентность». Без нее нельзя будет управлять автомобилем по найму, пишет "Коммерсант", - передает Керчь.ФМ.

Изменения в закон "О безопасности дорожного движения", разработанные Минтрансом по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова, предполагают создание программ подготовки автомобилистов. В результате обучение для тех, кто не планирует работать по найму, упростится, в то время как программы для профессионалов могут дополнить курсами вождения "во внештатных ситуациях", "отработкой вождения сочлененного и двухэтажного автобуса", а также основам безопасности при перевозке пассажиров и опасных грузов.

Разработкой программ подготовки любителей и профессионалов, по данным издания, займется Минобрнауки.

Основная цель реформы — повышение уровня подготовки водителей-профессионалов.

Отметка "профессиональная компетентность" будет иметь схожее значение с так называемым международным кодом "95", который является обязательным для водителей-профессионалов государств Евросоюза. Согласно правилам, различные предприятия и компании не могут нанять работника без этого кода.

Издание также отмечает, что изменения затронут порядок приема на работу граждан Армении, Молдавии и Казахстана, которым разрешат работать в России с национальными правами.