Крым не будет испытывать перебоев с газоснабжением при любых нагрузках. Как пишет Крыминформ, об этом журналистам сообщил министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик, - передает Керчь.ФМ.

«У нас потребление годовое 1 млрд 921 млн кубических метров, из них только 1 млрд 160 млн уже есть в Глебовском хранилище, а добыча газа составляет 1 млрд 637 млн кубометров в год. Нет никаких экстренных или аварийных ситуаций, которые могут негативно повлиять на прохождение осенне-зимнего периода в части газоснабжения. Не стоит забывать и о поставках газа с материка – в пиковый период мы можем увеличить поставки оттуда. Газа у нас хватит», – рассказал Белик.

Кроме этого, Крым готов и к пиковым нагрузкам на электросети. По словам министра, ожидаемое пиковое потребление составляет 1467 мегаватт (МВт), ожидаемый дефицит – около 120 мегаватт. «

Дефицит в 120 МВт будем возмещать с помощью дизель-генераторных установок. Кроме этого, мы готовы подключать солнце и ветер (солнечные и ветровые электростанции) – если погодные условия нам позволят, то мы около 100 МВт только за счет этого можем покрыть», – пояснил министр.

Кроме того, почти готовы к работе все четыре мобильные электростанции, которые недавно прибыли на полуостров.

«Все четыре мобильные электростанции находятся в Крыму, они дополнительно дадут около 90 МВт общей установленной мощности, полезной – около 80 МВт. Три машины уже готовы к работе в любое время, четвертая машина будет готова в ближайшее время, может, даже сегодня», – заключил Белик.

Напомним, Крыму может не хватить зимой электроэнергии в пиковые периоды