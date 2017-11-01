Крым не будет испытывать перебоев с газоснабжением при любых нагрузках. Как пишет Крыминформ, об этом журналистам сообщил министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик, - передает Керчь.ФМ.
Кроме этого, Крым готов и к пиковым нагрузкам на электросети. По словам министра, ожидаемое пиковое потребление составляет 1467 мегаватт (МВт), ожидаемый дефицит – около 120 мегаватт. «
Дефицит в 120 МВт будем возмещать с помощью дизель-генераторных установок. Кроме этого, мы готовы подключать солнце и ветер (солнечные и ветровые электростанции) – если погодные условия нам позволят, то мы около 100 МВт только за счет этого можем покрыть», – пояснил министр.
Кроме того, почти готовы к работе все четыре мобильные электростанции, которые недавно прибыли на полуостров.
Напомним, Крыму может не хватить зимой электроэнергии в пиковые периоды