В Керчи 23 ноября, на ул. Рыбаков устанавливали знаки пешеходного перехода. Как передает корреспондент Керчь.ФМ, переход располагается между двумя «лежачими полицейскими». Разметку на дорогу еще не нанесли.
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В Керчи 23 ноября, на ул. Рыбаков устанавливали знаки пешеходного перехода. Как передает корреспондент Керчь.ФМ, переход располагается между двумя «лежачими полицейскими». Разметку на дорогу еще не нанесли.
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