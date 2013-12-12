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5 Новости » Общество В категориях:

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Следом за «лежачими полицейскими» на ул. Рыбаков сделали пешеходной переход

В Керчи 23 ноября, на ул. Рыбаков устанавливали знаки пешеходного перехода. Как передает корреспондент Керчь.ФМ, переход располагается между двумя «лежачими полицейскими». Разметку на дорогу еще не нанесли.

Служба новостей Керчь.ФМ

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