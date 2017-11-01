В Ленинском районе в полицию обратились два местных жителя с заявлениями о кражах мопедов стоимостью 7 и 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Ленинскому району, - передает Керчь.ФМ

Сотрудники полиции опросили возможных свидетелей, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили, что к кражам причастен местный 20-летний ранее судимый житель.

Злоумышленник написал явки с повинной и признался, что ему нужны были деньги. Зная, у кого из односельчан есть мопеды, он в ночное время проник во двор и в гараж, откуда похитил двух железных «коней». Транспортные средства впоследствии продал.

В настоящее время полицейские нашли мопеды и вернули их законным владельцам.

Следственный отдел ОМВД России по Ленинскому району в отношении подозреваемого возбудил два уголовных дела по признакам составов преступлений, предусмотренных п.«б», п.«в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с проникновением в помещение с причинением значительного ущерба гражданину).

Согласно действующему законодательству, молодому человеку может грозить максимальное наказание - до пяти лет лишения свободы.