Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект о выплате материнского капитала отцам-одиночкам, проживавшим в Крыму на момент референдума о присоединении полуострова к России, в случае смерти матери. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ

«Госдума приняла в пятницу в третьем, окончательном, чтении правительственный законопроект об изменениях в порядке предоставления права на материнский капитал гражданам, проживающим в Республике Крым и Севастополе», – говорится в сообщении.

Законопроект в парламент внесло правительство России.

«Законопроектом предлагается в случае смерти женщины после рождения (усыновления) ею второго, третьего или последующих детей в период с 1 января 2007 года по 18 марта 2014 года, не являвшейся в этот период гражданкой России и проживавшей на территории Автономной Республики Крым, предоставить право на получение материнского капитала отцу (усыновителю) ребёнка или ребёнку (детям) до окончания обучения по очной форме в образовательной организации (но не дольше чем до достижения возраста 23 лет)», – говорится в материалах заседания правительства.