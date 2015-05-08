Крымчане могут отслеживать движение общественного транспорта в режиме реального времени и выбирать для себя оптимальное время для поездки. Речь идет о мобильном приложении Яндекс.Транспорт. Об этом РИА Крым рассказала начальник управления транспорта и связи администрация Симферополя Анастасия Лавринова, - передает Керчь.ФМ

Она уточнила, что приложение поможет отслеживать движение маршруток в непосредственной близости от своего местонахождения.

«У нас практически весь подвижной состав оборудован системой ГЛОНАСС, можно скачать в сети интернет это приложение (Яндекс.Транспорт — ред.). Заходя туда, человек будет понимать, где находится какой маршрут, через сколько он будет на той остановке, на которой необходимо. Также там указаны, если есть где-то какие-то аварии»,- пояснила она.

Кроме того, в приложении можно создать фильтр, который оставит на карте только те номера маршрутов, которыми пользуется пассажир, и поможет создать список избранных маршрутов транспорта.

Напомним, жителям Приозерного приходится по два часа ждать маршрутку