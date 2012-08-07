В центре Керчи установили отремонтированные старые остановочные павильоны. Их установили на остановках «Площадь Ленина», «СРЗ» и «Еременко», - передает Керчь.ФМ.
Напомним, в Керчи в начале ноября начали менять остановки.
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В центре Керчи установили отремонтированные старые остановочные павильоны. Их установили на остановках «Площадь Ленина», «СРЗ» и «Еременко», - передает Керчь.ФМ.
Напомним, в Керчи в начале ноября начали менять остановки.
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