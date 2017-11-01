В Керчи 24 ноября автостанция отметила 50-летний юбилей. На мероприятие присутствовала администрация города, руководство ГУП РК «Крымавтотранс», начальник управления транспорта города и руководители автотранспортных предприятий, - передает Керчь.ФМ
В начале встречи сотрудников предприятия наградили грамотами.
Позже, руководство ГУП РК «Крымавтотранс» поздравило керченскую автостанцию и вручило документ, согласно которому в первом полугодии обещают отремонтировать автовокзал города. Также, подарили автовокзалу аппаратуру и кресла.