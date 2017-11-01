На Керченской трассе, у поворота на Приозерное 24 ноября в 18:40 произошла авария. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Крыма, водитель автомобиля «ОПЕЛЬ Астра», 1986 г.р., поворачивая налево, не предоставила преимущества в движении автомобилю «Шевроле Нива», - передает Керчь.ФМ.

В результате ДТП пострадали: 1). Водитель автомобиля «ШЕВРОЛЕ Нива», 1980 г.р., проживает: Раздольненский район, с. Ботаническое. Диагноз: вывих шейного отдела позвоночника. 2). Пассажир автомобиля «ОПЕЛЬ Астра», 2014 г.р., проживает: Ленинский район, с. Приозерное. Диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушиб шейного отдела позвоночника. 3). Пассажир автомобиля «ОПЕЛЬ Астра», 1984 г.р., проживает: г. Керчь. Диагноз: ЗЧМТ, СГМ, закрытый перелом костей таза, ушиб правого бедра, ушиб грудной клетки.