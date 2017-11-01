Правительство РФ выделит Крыму более 4 млрд рублей на реализацию программ в сфере образования. Об этом РИА Крым сообщил глава РК Сергей Аксенов по итогам совещания с директорами крымских школ, - передает Керчь.ФМ.

«В частности, 800 млн рублей пойдут на установку стеклопакетов в школах, еще 200 млн выделяются на ремонт кровель. Также 2,5 млрд рублей утверждено на выделение дополнительных 5 тысяч мест для обучения в детских садах», — написал Аксенов.

Также он рассказал о согласовании решения об освобождении жителей сельских районов Крыма от платы за детский сад. На это выделили свыше полумиллиарда.

«Уже согласован вопрос об освобождении от платы за детский сад жителей сельской местности, на эти мероприятия выделяется 521 млн рублей. В кратчайшие сроки должны быть разработаны все нормативные акты, которые позволят заложить данные средства в республиканский бюджет», — подытожил Аксенов.