В Керчи 26 ноября в библиотеке-филиала №3 им. Н.Островского пройдет мероприятие, посвященное 165 –летию со дня рождения русского писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

Мероприятие пройдет в форме литературного лото. Гости познакомятся с жизнью и творчеством писателя и драматурга.

«Мамин-Сибиряк открыл читательскому взгляду еще один край родной земли - мир тяжкого заводского труда и неустанной борьбы с природой, мир дикого богатства и крайней нищеты. Романы "Приваловские миллионы", "Горное гнездо", "Три конца", "Хлеб" и другие вошли в ряд лучших произведений русской литературы XIX века», - пишет ведомство.

В ходе мероприятия покажут электронную презентацию «Знаток уральского края», а также фрагменты из художественных фильмов – «Золото», «Приваловские миллионы», «Во власти золота».

К мероприятию оформят книжную выставку «Волшебник русской природы».