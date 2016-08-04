Филиалы ГУП РК "Крымавтодор" на сегодняшний день практически полностью готовы к обеспечению безопасности дорожного движения в осенне-зимний период 2017-2018 годов с точки зрения подготовки техники и инертных материалов. Об этом журналистам РИА Крым сообщил начальник Службы автомобильных дорог Республики Крым Никита Гаранин, - передает Керчь.ФМ
Как уточнили в ведомстве, на сегодняшний день заготовленные запасы инертных материалов и технической соли составляют соответственно 77% и 94% от необходимых для прохождения осенне-зимнего периода объемов.
Также подготовлено 186 единиц техники для зимнего содержания дорог. Из них три роторных снегоочистителя, пять бульдозеров, 27 автогрейдеров, 59 пескоразбрасывателей, 12 экскаваторов, 45 тракторов с отвалами и др.
До конца 2017 года запланировано приобретение в лизинг 22 единиц техники: девять комбинированных дорожных машин, два фронтальных погрузчика и 11 тракторов МТЗ.
По прямой закупке до конца 2017 года запланировано приобрести три комбинированные дорожные машины и один автогрейдер.
Напомним, Крым обеспечен снегоуборочной техникой на 80 процентов
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