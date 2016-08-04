Филиалы ГУП РК "Крымавтодор" на сегодняшний день практически полностью готовы к обеспечению безопасности дорожного движения в осенне-зимний период 2017-2018 годов с точки зрения подготовки техники и инертных материалов. Об этом журналистам РИА Крым сообщил начальник Службы автомобильных дорог Республики Крым Никита Гаранин, - передает Керчь.ФМ

«На сегодняшний день все филиалы "Крымавтодора" проинспектированы. Готовность стопроцентная техники стопроцентная. Также произведена заготовка соответствующих инертных материалов – песка и отсева. Подготовлено более 19 тысяч тонн песка с отсевом и 5800 тонн технической соли», – рассказал Гаранин.

Как уточнили в ведомстве, на сегодняшний день заготовленные запасы инертных материалов и технической соли составляют соответственно 77% и 94% от необходимых для прохождения осенне-зимнего периода объемов.

Также подготовлено 186 единиц техники для зимнего содержания дорог. Из них три роторных снегоочистителя, пять бульдозеров, 27 автогрейдеров, 59 пескоразбрасывателей, 12 экскаваторов, 45 тракторов с отвалами и др.

«Также в практику введено взаимодействие с иными организациями, которые в случае пиковых нагрузок готовы предоставлять дополнительную технику. На сегодняшний день 99 единиц техники "Крымавтодор" может привлечь к тем 186 единицам, которые сегодня находятся на балансе предприятия», – добавил Гаранин.

До конца 2017 года запланировано приобретение в лизинг 22 единиц техники: девять комбинированных дорожных машин, два фронтальных погрузчика и 11 тракторов МТЗ.

По прямой закупке до конца 2017 года запланировано приобрести три комбинированные дорожные машины и один автогрейдер.

Напомним, Крым обеспечен снегоуборочной техникой на 80 процентов