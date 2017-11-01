В Керчи глава администрации города Сергей Бороздин поздравил сотрудников Керченской инспекции Федеральной налоговой службы с их профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

«Работникам налоговых органов приходится решать сложные и масштабные задачи, которые под силу только ответственным, грамотным и опытным людям. От деятельности этих профессионалов зависит финансовая стабильность Керчи», - пишет ведомство.

Сергей Бороздин поблагодарил за то, что бюджет города из дефицитного стал профицитным, пожелал дальнейших успехов в труде и вручил им городские награды.