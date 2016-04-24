В Крыму продолжают фиксировать случаи заболевания корью у не привитых граждан. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю, - передает Керчь.ФМ

«По состоянию на 22 ноября зарегистрировано 10 случаев», - отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что на сегодняшний день все медицинские организации Крыма в полном объёме обеспечены медицинскими иммунобиологическими препаратами, для профилактики кори и каждый житель республики в соответствии с Национальным календарём профилактических прививок может получить соответствующую иммунизацию.

Корь является очень заразным вирусным заболеванием (заболевает 100% непривитых лиц, находившихся в контакте с заболевшим).

Перенесённое заболевание может вызвать тяжёлые осложнения (энцефалиты, пневмонии), может приводить к летальным исходам, а также не имеет специфического лечения, направленного непосредственно на вирус кори.

Заболевание корью передаётся воздушно-капельным путём и учитывая высокую контагиозность, заболеть может каждый независимо от возраста, пола, социального статуса. У не привитых против кори лиц риск заражения 100%.

Напомним, Минздрав зафиксировал вспышку кори в двух городах Крыма