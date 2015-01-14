Государственная архивная служба Республики Крым приглашает к участию в VII Республиканском конкурсе творческих работ среди школьников и студентов «Судьба моей семьи в судьбе моей страны». Об этом сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ.

«Целью проведения Республиканского конкурса творческих работ среди школьников и студентов «Судьба моей семьи в судьбе моей страны» является привлечение молодежи к изучению истории страны, родного края, семьи, воспитание чувства патриотизма, поддержание семейных традиций,популяризация частных (домашних) архивов, приобретение учащимися объективных знаний об исторических событиях», - отметили в пресс-службе.

Конкурс проводится ежегодно с октября по март и состоит из двух этапов.

Первый этап.

Работы для участия в первом этапе Конкурса высылаются в Государственную архивную службу Республики Крым (295006, г. Симферополь, ул. Павленко, 1а) до 1 февраля.

Второй этап.

Подведение итогов Конкурса проводится в течение февраля. Жюри Конкурса определяет 10 победителей.

Торжественное награждение победителей по итогам Конкурса проводится в марте, в канун Дня воссоединения Крыма с Россией. Победители награждаются грамотами и ценными подарками, которые определяются организаторами Конкурса

К участию в Конкурсе допускаются учащиеся общеобразовательных учебных заведений (8-11 класс), студенты ВУЗов, других образовательных учреждений.

С Положением о Конкурсе можно ознакомится на сайтах Государственной архивной службы Республики Крым (http://krymgosarchiv.ru/) и Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив города Керчи» (http://kercharhiv.ru/).