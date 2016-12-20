В Керчи 26 ноября из-за прорыва водовода в двух местах, затопило водой улицы Чкалова и Пирогова. Об этом Керчь.ФМ сообщил постоянный читатель.

Предположительно, вода питьевая - она чистая и не имеет специфического запаха.