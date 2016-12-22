Энергосистема Республики Крым 31 декабря будет работать стабильно, свет в дома крымчан будет поступать без перебоев, сообщила РИА Крым министр топлива и энергетики РК Светлана Бородулина, - передает Керчь.ФМ.

По ее словам, чтобы обеспечить бесперебойное энергоснабжение населения, глав администраций Республики попросили ограничить использование иллюминации.

«Мы прогнозируем стабильную работу системы. 31 декабря – выходной, нагрузка на сети будет распределена равномерно в течение дня. Для нас большим бонусом является то, что не будут работать предприятия промышленного сектора, и это даст нам возможность высвободить мощности. Мы попросил глав администраций ограничить освещение части улиц, рекламных щитов, наша задача, прежде всего, обеспечить бесперебойное энергоснабжение населения. Главное, чтобы был комфорт у населения», – подчеркнула Бородулина.

Министр также напомнила о необходимости экономии электроэнергии. Она призвала крымчан по возможности не использовать электрические отопительные приборы.

«Прежде всего, для нас экономия – использование дров и угля районами, которые до сих пор не газифицированы. Мы понимаем, там идет существенная нагрузка на потребление мощности за счет отопительных приборов, было несколько случаев погашения из-за этого. Была перегрузка. Если есть возможность использовать для отопления своего дома уголь и дрова, надо их использовать, это фактор важный. Лишней мощности у нас в сети нет», – подытожила Бородулина.

Напомним, по вечерам некоторым предприятиям Керчи придется снижать лимит электроэнергии. Также, керчан призывают экономить электроэнергию из-за её дефицита

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