В Керчи, глава администрации Владимир Подлипенцев встретился с представителем бригады рабочих фирмы «Ник», которой нанявший их прежний подрядчик строительства домов для переселенцев «Китеж» не оплатил работу на данном объекте.

Об этом сообщал глава администрации на своей странице в «Фэйсбук», - передает Керчь.ФМ.

«Семь человек остались в чужом городе без средств к существованию, не было денег даже на билет домой», - отмечает Подлипенцев.

Администрация города нашла спонсора, который приобрел билеты для бригады. Сегодня билеты отдали рабочим, чтобы они смогли добраться домой. Рабочие отметили, что без помощи администрации не смогли решить эту проблему.

Напомним, в Керчи в доме для переселенцев вставляют окна и делают крышу