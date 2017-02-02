Председатель Керченского горсовета Лариса Щербула, с депутатом городского совета Сергеем Бороздиным и представителем Общероссийского народного фронта Маей Хужиной выехали в район Цементной слободки.

Об этом Лариса Щербула сообщила на своей странице в соцсети, - передает Керчь.ФМ.

По ее словам, некоторые жители, чьи строения не попали в санитарную зону моста, хотят также переехать в новые квартиры.

«Неподалеку от вахтового городка, в котором проживают мостостроители, остались несколько домов местных жителей. Эти строения не попали в санитарную зону моста. Считается, что соседство с масштабным сооружением не будет мешать нормальной жизни людей. Однако, я услышала другое мнение. Керчане всячески приветствуют нашу гордость - стройку века, но многие свои беды связывают именно с близостью к месту сооружения моста. Во-первых, постоянное движение техники рядом, во-вторых, будущая загазованность района, в-третьих... Дороги тут хватает только чтобы добраться до магазина "Анастасия". Дальше начинается грунтовая колея. В сухую погоду это терпимо, но после дождя улица превращается в грязную жижу, по которой подняться на пригорок совершенно нереально. Недавно тут была настоящая проблема с тем, что карета скорой помощи не могла подъехать к пожилой женщине. Пришлось соседям нести больную на руках. Одни жители просят проложить им нормальную дорогу, желая остаться на своей земле, другие хотели бы судьбы своих соседей, дома которых пойдут под снос, а взамен им дадут новые квартиры», - написала Щербула.

Она отметила, что про эту ситуацию узнала у специалистов администрации и выяснила, что местные жители и сами не работали в данном направлении. Заявления в межведомственную комиссию о признании домов аварийными - они не подавали.

Чтобы разобраться в данной ситуации более детально председатель горсовета инициировала проведение встречи жителей ул. Цементная слободка с властями города в здании администрации муниципалитета 7 февраля в 17.00.