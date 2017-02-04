После схода граждан с жителями общежития № 6 по улице Сморжевского глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев на своей странице в «Фэйсбук» рассказал о проделанной работе, - передает Керчь.ФМ.
Так, специалисты управления экономического развития провели мониторинг торговых павильонов, находящихся в здании общежития. Со всеми предпринимателями проведена разъяснительная беседа по поводу допуска на их территорию тепловиков для осуществления плановых работ и в случае аварийных ситуаций.
По просьбе жителей был демонтирован незаконный стационарный объект – открытый ларек. На магазин «Рыбное место», расположенный в торце общежития, составлен протокол за продажу алкогольной продукции в неустановленное время.
Подготовлено письмо в Министерство промышленной политики Республики Крым с просьбой о проверке этого торгового объекта, реализующего алкогольную продукцию без системы ЕГАИС и соответствующей лицензии.
Также, по словам главы администрации, МУП «ЖилсервисКерчь» и управляющая компания «Авентин» сообщили, что сделано освещение в подъездах и перед входными дверьми дома. «Авентин» отчитался о произведенном перерасчете жителям общежития за не предоставленные услуги.