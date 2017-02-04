После схода граждан с жителями общежития № 6 по улице Сморжевского глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев на своей странице в «Фэйсбук» рассказал о проделанной работе, - передает Керчь.ФМ.

Так, специалисты управления экономического развития провели мониторинг торговых павильонов, находящихся в здании общежития. Со всеми предпринимателями проведена разъяснительная беседа по поводу допуска на их территорию тепловиков для осуществления плановых работ и в случае аварийных ситуаций.

По просьбе жителей был демонтирован незаконный стационарный объект – открытый ларек. На магазин «Рыбное место», расположенный в торце общежития, составлен протокол за продажу алкогольной продукции в неустановленное время.

Подготовлено письмо в Министерство промышленной политики Республики Крым с просьбой о проверке этого торгового объекта, реализующего алкогольную продукцию без системы ЕГАИС и соответствующей лицензии.

«Что касается уличного освещения. На этом участке Сморжевского, 4 и 6 отсутствуют линии наружного освещения. Улица освещалась за счет прожекторов, расположенных между этажами. Сейчас они не работают. Сотрудники предприятия «Горсвет-Керчь» обследовали прожекторы, все они в рабочем состоянии, но так как это общедомовое имущество управляющая компания должна определиться с организацией, которая проведет необходимые работы по восстановлению уличного освещения», - отметил Подлипенцев.

Также, по словам главы администрации, МУП «ЖилсервисКерчь» и управляющая компания «Авентин» сообщили, что сделано освещение в подъездах и перед входными дверьми дома. «Авентин» отчитался о произведенном перерасчете жителям общежития за не предоставленные услуги.

«А счетчики отопления, о которых просили люди, заложены в план работы подрядной организации «ЮККА», выполняющей работы по замене тепловой системы. Как только наладится погода, коммунальщики сразу же подсыпят крошкой ямы на внутриквартальных дорогах», - заключил Подлипенцев.