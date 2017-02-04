В Крыму в ближайшее время появится первая газета на украинском языке, сообщил РИА Новости глава госкомитета республики по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов, - передает Керчь.ФМ.

«Газета будет рассказывать о жизни украинцев в Крыму. Название газеты находится пока в рабочем проекте», — сказал Смирнов.

По его словам, газета будет выходить при поддержке крымского правительства. Договоренность на этот счет уже достигнута с «Украинской общиной Крыма».

«В течение месяца мы планируем выпустить первый номер газеты», — подчеркнул собеседник агентства.

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