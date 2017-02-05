В Керчи на улице Архиепископа Луки Войно-Ясенецкого, около церкви, установили «лежачий полицейский». Однако, забыли установить предупреждающий дорожный знак. Об этом Керчь.ФМ сообщил постоянный читатель

«По стандартам должны стоять предупреждающие знаки, а их нет. Я вчера ехал в темное время суток и через него перескочил. Должны стоять знаки указывающее на «лежачий полицейский».

«Согласно ГОСТ непосредственно перед лежачим полицейским устанавливается информационный знак 5.20 «Искусственная неровность» на синем фоне, а за 50 - 100 метров в населенном пункте (и за 150 - 300 метров вне населенного пункта) - предупреждающий знак 1.17», - заключил мужчина.