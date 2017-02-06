Власти Крыма ввели карантинную зону по африканской чуме свиней на территории личного подсобного хозяйства в селе Лучевое Советского района. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней в личном подсобном хозяйстве Бабий З.В., расположенном по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Лучевое, ул. Лучевская, 15, до отмены ограничительных мероприятий (карантина)», – говорится в документе.

Глава Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов сообщил Крыминформу, что в Советском районе выявили два случая заражения АЧС.

«У нас заболело две свиньи, мы отобрали соответствующие пробы. Случаи были выявлены в Советском районе, там в подсобном хозяйстве было всего две свиньи, и они умерли, больше животных нет», – уточнил Иванов.

Напомним, в Ленинском районе из-за вспышки АЧС вырезали почти 1 тысячу свиней