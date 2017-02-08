В Симферополе задержали местного жителя, который обманным путем получал деньги от студентов одного из керченских морских колледжей, обещая им трудоустройство в крупные судоходные компании.
Жертвами злоумышленника стали почти два десятка человек. Общая сумма ущерба, установленная следствием, на сегодня превышает 100 тысяч рублей.
Об этом сообщает пресс-служба крымского линейного управления МВД России на транспорте, - передает Керчь.ФМ.
В результате один из студентов обратился в транспортную полицию. Злоумышленник попытался скрыться, но вскоре его задержали сотрудники Крымского ЛУ МВД России на транспорте в Севастополе.
В настоящее время в отношении жителя Симферополя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество».
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