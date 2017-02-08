В Симферополе задержали местного жителя, который обманным путем получал деньги от студентов одного из керченских морских колледжей, обещая им трудоустройство в крупные судоходные компании.

Жертвами злоумышленника стали почти два десятка человек. Общая сумма ущерба, установленная следствием, на сегодня превышает 100 тысяч рублей.

Об этом сообщает пресс-служба крымского линейного управления МВД России на транспорте, - передает Керчь.ФМ.

«Мужчина, входивший в доверие к учащимся как директор солидного кадрового агентства, предлагал им содействие в получении привлекательных должностей после окончания учебного заведения, а также обещал им возможность заработать в судоходной отрасли параллельно с обучением. Суммы вознаграждения назначались в зависимости от того, насколько престижная работа предлагалась тому или иному студенту. И если в начале реализации своего «криминального плана» мужчина просил у молодых людей за свои услуги по 5-6 тысяч рублей, то в последующем он стал выманивать у них десятки тысяч», - пишет ведомство.

В результате один из студентов обратился в транспортную полицию. Злоумышленник попытался скрыться, но вскоре его задержали сотрудники Крымского ЛУ МВД России на транспорте в Севастополе.

В настоящее время в отношении жителя Симферополя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество».