Минпромторг рассчитывает в этом году запустить программу адресной продовольственной помощи, сообщил РИА Крым глава министерства Денис Мантуров, - передает Керчь.ФМ.

Речь идет о стратегии продовольственной помощи, разработанной еще осенью 2015 года. Она предполагает поддержку нуждающихся граждан, которым на специальные карты будут перечисляться «эквиваленты денежных средств» — баллы или бонусы.

На них можно будет покупать продукты российского производства: овощи и фрукты, мясо и рыбу, молочную продукцию, а также семена и саженцы. Мантуров подчеркнул, что это не накопительные система, и люди, получившие «эквиваленты денежных средств», будут обязаны их потратить.

«Программа рассчитана на то, чтоб потребитель обязательно израсходовал средства, которые ему предоставляются. Если в течение месяца ты не потратил эти деньги, они сгорают», — пояснил глава Минпромторга.

По его словам, эта программа позволит малоимущим приобретать здоровое питание и таким образом поддерживать промышленников, занятых в агропромышленном секторе. Программа получила поддержку Минэкономразвития, Минпромторг доработает ее с Министерством финансов, добавил Мантуров.

«Очень рассчитываем, что в этом году мы стартанем с этой программой», — сказал министр.

Напомним, 16 марта 2016 года на рынках города сняли введенный ранее запрет на торговлю свининой. Цена на 1 кг свиного мяса колебалась от 300 до 360 рублей.

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Обзор цен в городах Крыма.