Минпромторг рассчитывает в этом году запустить программу адресной продовольственной помощи, сообщил РИА Крым глава министерства Денис Мантуров, - передает Керчь.ФМ.
Речь идет о стратегии продовольственной помощи, разработанной еще осенью 2015 года. Она предполагает поддержку нуждающихся граждан, которым на специальные карты будут перечисляться «эквиваленты денежных средств» — баллы или бонусы.
На них можно будет покупать продукты российского производства: овощи и фрукты, мясо и рыбу, молочную продукцию, а также семена и саженцы. Мантуров подчеркнул, что это не накопительные система, и люди, получившие «эквиваленты денежных средств», будут обязаны их потратить.
По его словам, эта программа позволит малоимущим приобретать здоровое питание и таким образом поддерживать промышленников, занятых в агропромышленном секторе. Программа получила поддержку Минэкономразвития, Минпромторг доработает ее с Министерством финансов, добавил Мантуров.
Напомним, 16 марта 2016 года на рынках города сняли введенный ранее запрет на торговлю свининой. Цена на 1 кг свиного мяса колебалась от 300 до 360 рублей.
Напомним, обзор цен за 5 февраля
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