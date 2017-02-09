Пограничники Херсонского отряда Госпогранслужбы Украины задержали жителя Крыма, который при пересечении государственной границы предъявил российский паспорт. Об этом пишет РИА, ссылаясь пресс-службу украинского ведомства, - передает Керчь.ФМ.

По данным Госпогранслужбы, мужчина был задержан в пункте пропуска «Каланчак».

«Мужчина прибыл в пешем порядке и подал на контроль паспорт гражданина Российской Федерации. Как выяснилось, документ был выдан в 2014 году на территории Крыма, потому гражданина пригласили для дополнительной проверки», – говорится в сообщении.

Впоследствии было установлено, что мужчина проживал в одном из городов Украины и ранее проходил контрактную службу в военной части береговой охраны ВС Украины на территории Крыма. После вхождения полуострова в состав РФ он остался служить в составе Военно-морских сил РФ. В 2015 году мужчина уволился из рядов вооруженных сил и перешел на работу в строительную сферу. По информации Госпогранслужбы, мужчина направлялся к своей семье, которая проживает в Украине.

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