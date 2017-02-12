Одним из условий проведения успешного курортного сезона является грамотно выстроенная ценовая политика средств размещения, и с этим в Крыму пока есть проблемы.

Такое мнение в эфире телеканала «Крым 24» выразила директор крымской туроператорской компании Людмила Бабий ,пишут «Новости Крыма», - передает Керчь.ФМ.

«Рынок отрегулирует цены. Рынок заставит санатории понимать, что 150 долларов за номер — это все-таки дорого. Рынок научит наши отели понимать, что за пределами Крыма тоже есть курорты. Мы, как туроператоры, бьемся. Мы с декабря вместе с министерством курортов объясняем: дайте адекватные цены, загрузитесь на 80%, на оставшиеся 20% поднимите стоимость. Крым ждет провальный сезон, если цены на услуги не опустятся», — подчеркнула Людмила Бабий.

По ее мнению, в сезоне 2017 года оптимальной ценой за двухместный номер в Крыму будет 3 тыс рублей, желательно с полупансионом.

Министр курортов и туризма республики Крым Сергей Стрельбицкий, также принявший участие в ток-шоу, добавил, что крымские отельеры пока не научились демпинговать и правильно выстраивать ценовую политику.

«Мы сравнивали цены в Крыму и цены наших партнеров за пределами Крыма. Относительно тех отелей, которые прошли классификацию, цены в Крыму ниже, чем в других регионах. Но есть отели, которые на сегодняшний день не проходят классификацию, те, которые пытаются обмануть наших туристов и завышают цены. Вот с этими «товарищами» мы будем вести наш «незримый бой». На сегодняшний день, слава Богу, их в Крыму не много», — сказал министр курортов Крыма.

Напомним, туроператоры и санатории получат от Крыма субсидии на 1,5 млн рублей