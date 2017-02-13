В редакцию Керчь.ФМ обратились постоянные читатели, проживающие по улице Вокзальное шоссе. Керчане рассказали, что полгода назад возле их дома сломался насос для откачки канализационных колодцев. И, в результате, вся канализация разливается под их окнами.

«Наш водоканал не может решить вопрос с установкой насоса вот уже как полгода. На придомовой территории жилых домов № 83, 83а, 83б по улице Вокзальное шоссе в городе Керчь имеется насосная станция, где установлен насос для откачки канализационных колодцев. Но полгода тому назад этот насос сломался. Для обеспечения стабильной работы канализационной системы, предотвращения аварийных ситуаций, а также поддержания необходимого уровня санитарии, откачка канализационного колодца производится ассенизаторной машиной один раз в несколько дней.

Однако, данная откачка канализационного колодца является малоэффективной. Уже к концу первого дня, после произведенной откачки, канализационный колодец переполняется, и все нечистоты разливаются по территории двора дома №83. В результате наш двор превращается в большую помойку. Из-за сложившейся аварийной ситуации жильцы дома вынуждены терпеть неудобства, кроме того несвоевременная откачка нечистот может привести к возможному возникновению различных инфекционных заболеваний», - пишут люди.