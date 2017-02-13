В Темрюкском районном суде Краснодарского края вынесли приговор Алексею Фурдуеву, который недавно укусил полицейского на Керченской переправе. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти).

Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры, - передает Керчь.ФМ

В ходе судебного разбирательства установлено, что Фурдуев напал на двух сотрудников отделения патрульно-постовой службы линейного отдела полиции в морском порту Кавказ, когда они патрулировали.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, не желая выполнять законные требования сотрудников полиции, нанес одному из них удар кулаком в грудь, а второго укусил за руку.

Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере пятидесяти тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.