Около 200 жительниц Крыма с 2014 года изъявили желание служить по контракту в российской армии, это составляет порядка 5% от общего числа крымчан-контрактников. Об этом Крыминформу сообщил начальник пункта отбора на службу по контракту Республики Крым Сергей Ардашев, - передает Керчь.ФМ.

«С девушками у нас ситуация следующая: они составляют примерно 5% от общего числа граждан, обратившихся по поводу службы по контракту», – сказал Ардашев.

Он отметил, что с приемом на службу по контракту женщин есть определенные сложности, поскольку они могут занимать не все воинские должности.

«Есть определенный перечень воинских должностей, которые имеют право занять военнослужащие-девушки, он, естественно, ограничен. Как правило, нам нужны медицинские специалисты, связисты», – подчеркнул Ардашев и добавил, что всего с 2014 года в пункт отбора обратились порядка 4 тыс человек, которые приняты на службу.