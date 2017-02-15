Жители Крыма могут принять участие в независимой оценке качества оказания услуг медицинскими организациями РК, сообщила пресс-служба Минздрава РК, - передает Керчь.ФМ.

«Для того чтобы принять участие в оценке качества оказания медицинских услуг, необходимо зайти на сайт Министерства здравоохранения РК и заполнить интерактивную анкету, расположенную под соответствующим баннером. Такая же анкета на бумажном носителе может быть заполнена в медицинской организации», — говорится в сообщении ведомства.

Проведение оценки качества услуг установлено ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования».

Целью мероприятия является информирование граждан о качестве оказания услуг медицинскими организациями и повышение качества деятельности медицинских организаций.

Критерии оценки включают открытость и доступность информации о медицинской организации; комфортность условий предоставления медицинских услуг и доступность их получения; время ожидания предоставления медицинской услуги; доброжелательность, вежливость, компетентность работников медицинской организации; удовлетворенность оказанными услугами.

Керчане могут оценить: амбулаторные условия, стационарные условия, санатории, донорство крови, психиатрические больницы и скорую медицинскую помощь.