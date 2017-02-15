Жители Крыма могут принять участие в независимой оценке качества оказания услуг медицинскими организациями РК, сообщила пресс-служба Минздрава РК, - передает Керчь.ФМ.
Проведение оценки качества услуг установлено ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования».
Целью мероприятия является информирование граждан о качестве оказания услуг медицинскими организациями и повышение качества деятельности медицинских организаций.
Критерии оценки включают открытость и доступность информации о медицинской организации; комфортность условий предоставления медицинских услуг и доступность их получения; время ожидания предоставления медицинской услуги; доброжелательность, вежливость, компетентность работников медицинской организации; удовлетворенность оказанными услугами.
Керчане могут оценить: амбулаторные условия, стационарные условия, санатории, донорство крови, психиатрические больницы и скорую медицинскую помощь.
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.