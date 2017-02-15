На Керченской переправе отменили продажу билетов на паром в Луговом. На данный момент действует только живая очередь. Об этом Керчь.ФМ рассказали в пресс-службе ООО «Морская дирекция».

В пресс-службе отметили, что в на данный момент очереди из легкового транспорта нет. Грузовики ожидают погрузку на паром в "Аэропорту", там же могут приобрести и билеты. Также билеты можно оформить и купить на сайте "Госпаром", однако никакого преимущества в очереди это не дает.

"Независимо от способа оплаты билета, транспортное средство регистрируется по мере прибытия на площадку, водители получают талон электронной очереди, - дополнили в Дирекции.

Тем не менее, у некоторых водителей все равно возникла паника.

Напомним, Керченская переправа может приостановить свою работу.

С воскресенья ООО "Морская Дирекция" рекомендовала воздержаться от поездок через паромную переправу до улучшения погодных условий. Также, на сайте ООО "Морская Дирекция" каждые четыре часа обновляется оперативная информация относительно состояния паромной переправы.