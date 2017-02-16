Управление Федеральной службы судебных приставов по РК будет контролировать деятельность коллекторских агентств по обращениям граждан. Об этом на РИА Крым сообщил и.о. руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым – главный судебный пристав Республики Крым Юрий Чудновец, - передает Керчь.ФМ.

По его словам, коллекторы обязаны «все свои разговоры, контакты (с должником — ред.), сохранять» и по требованию ФССП предъявлять.

«Поступило к нам, к примеру, заявление господина Иванова — давайте нам распечатку, стенограмму разговоров ваших, записанных с господином Ивановым. Мы проверяем, что ему говорилось, ущемлялись ли его (права — ред.), были ли угрозы, квалифицируем контент, и, если усматриваем состав административного правонарушения, составляем админпротокол и направляем в суд, суд принимает решение», — пояснил он и добавил, что граждане в аналогичном случае могут также обращаться в другие контролирующие органы — к примеру, прокуратуру.

По словам Чудновца, управление ФССП по Крыму выдало первым 5 коллекторским агентствам свидетельства о регистрации, еще два 15 февраля подали в ведомство документы для регистрации.

Главный судебный пристав Крыма подчеркнул, что агентства могут приступать к деятельности после включения в Государственный реестр коллекторских агентств.

Напомним, сбором документов и информации по бывшим заемщикам, выплатившим кредиты, ФССП интересуется с января этого года. Однако, власти хотят снять арест на заложенное в украинских банках имущество крымчан.

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