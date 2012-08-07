В Керчи, 17 июня, в сквере Летчиков состоялся антикоррупционный митинг. Организаторами выступили керченские коммунисты. Принять участи пришли более 30 человек – это и коммунисты, и представители партии ЛДПР, и представители «Единой России», а также керчане и гости города, - передает Керчь.ФМ

На митинге присутствовала член партии "Единая Россия", которая кому-то по телефону отчиталась о присутствующих.

В своем выступлении депутат горсовета Иван Желтенко сообщил, что он находился на последнем судебном заседании по делу Сергея Писарева и лично слышал, что предприниматель, который давал взятку экс-мэру, сказал суду, что якобы Щербула просила 70 тыс. рублей.

В этот момент, когда Желтенко объявил эту сумму, из толпы начал доноситься голос женщины, которая кричала:

«Зачем вы переходите на личности? Чего вы фамильярничаете?».

«Если бы меня так обвиняли, я бы сам в этот же день подал в отставку. Человек два раза уходила от того, чтобы прийти в суд. И когда спросили главного обвинителя, претензии у вас к Ларисе Щербуле есть? Он ответил «Нет, мне все равно было кому передавать деньги. Я их передавал Щербуле», - рассказал Желтенко о заседании суда.

После этого Иван Желтенко попросил Председателя горсовета Ларису Щербулу подать в отставку:

«Мы просто краснеем за вас. Это позор. Я как-то заявлял, что со времен Митридата не было такой бездарности. Митридат не мог себе даже позволить такое, что позволяет она. У людей пришедших к власти просто сорвало крышу, а при этом страдаем мы».

После слов Желтенко снова начали доноситься выкрики, в этот раз решила выступить Александра Григорук из «Единой России»:

«Если мы говорим о коррупции, то мы должны говорить о коррупции. Вы правоохранительные органы, чтобы такое говорить? Против женщины! Позорище! Фу!».

Стоит отметить, что практически весь митинг на камеру снимал сотрудник полиции.

Также выступила юрист из Санкт-Петербурга, которая переехала жить в Керчь три года назад, Татьяна Артемова:

«Меня восхищает смелость людей, которые здесь встали с плакатами и флагами – это их выбор. О том, что существует 49 ст. Конституции РФ, должны знать все, о презумпции невиновности. Но суть не в этом. Вы этих людей выбирали, вам с ними жить. Я, как новоиспеченная керчанка, хочу обратиться к людям: вы в первую очередь займитесь собой и своим городом».

В завершении митинга взяла слово представитель партии «Единая Россия», которая начала рассказывать, сколько граждан к ней обратилось за прошлый год. Но, Иван Желетенко отметил, что она также присутствовала на суде, и попросил ее подтвердить, что она тоже слышала о взятке и о причастности Щербулы к ней. Однако, женщина не стала отвечать на этот вопрос и ушла от ответа.

Многие выходили взять слово и говорили о проблемах города, ценах на продукты, низких заработных платах, низких пенсиях и о высоких ценах на коммунальные услуги.

Ранее, антикоррупционный митинг с центральной площади Керчи перенесли в сквер Летчиков.

Напомним, главу администрации Керчи задержали сотрудники УФСБ России с поличным при получении взятки в размере 50 тысяч долларов еще в конце июня. Также, следком возбудил еще одно дело против Писарева.

В прошлый раз судебное заседание проходило 19 мая, где заслушали свидетелей.

Также напомним, что Следком направил депутатам Керчи Представление, в котором они подозревают в совершении правонарушения председателя горсовета Керчи Ларису Щербулу. 25 мая депутаты попросили отстранить Щербулу от занимаемой должности пока не решится ситуация по делу экс-главы администрации Сергея Писарева. Однако такой поступок депутатов не понравился заместителю Ларисы Щербулы Николаю Гусакову и он закрыл сессию, после 3-х часового перерыва. Это не остановило депутатов, и они пошли к нему в кабинет с документом, чтобы добиться у Гусакова созыва внеочередной сессии горсовета. Керченские депутаты приглашают Аксенова принять участие во внеочередной сессии горсовета.

По поводу происходящего высказались некоторые ветераны, некоторые из них не читали представление Следственного комитета.