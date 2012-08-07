В Керчи, 17 июня, в сквере Летчиков состоялся антикоррупционный митинг. Организаторами выступили керченские коммунисты. Принять участи пришли более 30 человек – это и коммунисты, и представители партии ЛДПР, и представители «Единой России», а также керчане и гости города, - передает Керчь.ФМ
На митинге присутствовала член партии "Единая Россия", которая кому-то по телефону отчиталась о присутствующих.
В своем выступлении депутат горсовета Иван Желтенко сообщил, что он находился на последнем судебном заседании по делу Сергея Писарева и лично слышал, что предприниматель, который давал взятку экс-мэру, сказал суду, что якобы Щербула просила 70 тыс. рублей.
В этот момент, когда Желтенко объявил эту сумму, из толпы начал доноситься голос женщины, которая кричала:
После этого Иван Желтенко попросил Председателя горсовета Ларису Щербулу подать в отставку:
После слов Желтенко снова начали доноситься выкрики, в этот раз решила выступить Александра Григорук из «Единой России»:
Стоит отметить, что практически весь митинг на камеру снимал сотрудник полиции.
Также выступила юрист из Санкт-Петербурга, которая переехала жить в Керчь три года назад, Татьяна Артемова:
В завершении митинга взяла слово представитель партии «Единая Россия», которая начала рассказывать, сколько граждан к ней обратилось за прошлый год. Но, Иван Желетенко отметил, что она также присутствовала на суде, и попросил ее подтвердить, что она тоже слышала о взятке и о причастности Щербулы к ней. Однако, женщина не стала отвечать на этот вопрос и ушла от ответа.
Многие выходили взять слово и говорили о проблемах города, ценах на продукты, низких заработных платах, низких пенсиях и о высоких ценах на коммунальные услуги.
Ранее, антикоррупционный митинг с центральной площади Керчи перенесли в сквер Летчиков.
Напомним, главу администрации Керчи задержали сотрудники УФСБ России с поличным при получении взятки в размере 50 тысяч долларов еще в конце июня. Также, следком возбудил еще одно дело против Писарева.
В прошлый раз судебное заседание проходило 19 мая, где заслушали свидетелей.
Также напомним, что Следком направил депутатам Керчи Представление, в котором они подозревают в совершении правонарушения председателя горсовета Керчи Ларису Щербулу. 25 мая депутаты попросили отстранить Щербулу от занимаемой должности пока не решится ситуация по делу экс-главы администрации Сергея Писарева. Однако такой поступок депутатов не понравился заместителю Ларисы Щербулы Николаю Гусакову и он закрыл сессию, после 3-х часового перерыва. Это не остановило депутатов, и они пошли к нему в кабинет с документом, чтобы добиться у Гусакова созыва внеочередной сессии горсовета. Керченские депутаты приглашают Аксенова принять участие во внеочередной сессии горсовета.
По поводу происходящего высказались некоторые ветераны, некоторые из них не читали представление Следственного комитета.
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