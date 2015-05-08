В Керчи в прокуратуру обратился гражданин и рассказал, что администрация города не отвечает на его обращения в установленный законом срок. В связи с этим прокуратура провела проверку исполнения законодательства об обращениях граждан.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ

Установлено, что администрация города ответ на обращение местного жителя предоставила с нарушением 30-дневного срока, который был превышен больше, чем в два раза. При этом ответ дан только после начала прокурорской проверки.

Ввиду нарушения требований Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» прокурор города возбудил в отношении заместителя главы администрации г. Керчи дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

По результатам рассмотрения представленных прокуратурой материалов виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.