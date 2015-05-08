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5 Новости » Общество В категориях:

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Организаторы «Керченских каникул» назвали имена победителей конкурса

В Керчи прошел V Открытый Республиканский конкурс-фестиваль «Керченские каникулы -2017». В творческом состязании участвовали преподаватели и студенты городов Республики Крым, Краснодарского края, Волгограда и города Киева. Об этом Керчь.ФМ рассказали в школе искусств им. Р. Сердюка, и сообщили имена лауреатов - победителей конкурса: ГРАН-ПРИ: Соло саксофон Рухлина А.И. – г. Киев, конц. Агамова А.А. – г. Краснодар- г. Симферополь Ансамбль «Эссе – квинтет», рук. Сейдаметов Р. - г. Феодосия I возрастная категория: I место: Фортепианный ансамбль Ковисова В.В., Власюк О.М. –г.Керчь Соло фортепиано Капустина Л.В. - г. Феодосия Ансамбль народных инструментов «Лукоморье», рук. Домнич В.И. –г. Керчь II место: Фортепианный ансамбль Маркова Е.В., Темнякова С.В. - г.Феодосия Аккордеон – соло Московская О.А. – г. Керчь III место: Фортепианный ансамбль Олиференко Е.В., Михайлова И.В. - г.Керчь Дипломант: фортепиано Туранина М.А. II возрастная категория: I место: соло Фортепиано Макухина О.С., кларнет Халилов А.А., флейта Смовдер Н.Э., гитара Курлов В.М. – г.Феодосия II место: академический вокал Кравченко С.Л., конц. Ковалева В.В. – г. Керчь III место: академический вокал Павленко С.Ю., конц. Харланов А.А. - г. Феодосия; Степаненко А.А., конц. Степаненко М.В. – г. Керчь Фортепиано соло Харланов А.А. – г . Феодосия Инструментальный ансамбль «Консонанс», рук. Халилов А.А. –г.Феодосия Дипломант: соло фортепиано Исмоилова С.В. – г.Красногвардейск III возрастная категория: I место: фортепиано соло Брунова Н.В. –г.Керчь - г. Краснодар II место: фортепиано соло Худова А.Д. – г. Феодосия- г. Волгоград Смешанная возрастная категория I место: Фортепианный ансамбль Булаш О.А., Захидова А.Х. – г. Керчь Худова Е.С., Худова А.Д. - .Феодосия –г. Волгоград Брунова Н.В., Протасова Л.И. – г.Керчь Камерный ансамбль Булавченко А.В. – скрипка, Трубенкова Л.А. – фортепиано –г. Феодосия Инструментальны ансамбль «Альборада», рук. Харланов А.А. - г. Феодосия Студенты I место: фортепиано соло Густодымова Н.В. – г.Краснодар II место: Фортепианный ансамбль Березкина Е.Д., Сергиенко Р.А. – г . Симферополь

Служба новостей Керчь.ФМ

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