В Керчи прошел V Открытый Республиканский конкурс-фестиваль «Керченские каникулы -2017». В творческом состязании участвовали преподаватели и студенты городов Республики Крым, Краснодарского края, Волгограда и города Киева.
Об этом Керчь.ФМ рассказали в школе искусств им. Р. Сердюка, и сообщили имена лауреатов - победителей конкурса:
ГРАН-ПРИ:
Соло саксофон Рухлина А.И. – г. Киев, конц. Агамова А.А. – г. Краснодар-
г. Симферополь
Ансамбль «Эссе – квинтет», рук. Сейдаметов Р. - г. Феодосия
I возрастная категория:
I место: Фортепианный ансамбль Ковисова В.В., Власюк О.М. –г.Керчь
Соло фортепиано Капустина Л.В. - г. Феодосия
Ансамбль народных инструментов «Лукоморье», рук. Домнич В.И. –г. Керчь
II место: Фортепианный ансамбль Маркова Е.В., Темнякова С.В. - г.Феодосия
Аккордеон – соло Московская О.А. – г. Керчь
III место: Фортепианный ансамбль Олиференко Е.В., Михайлова И.В. - г.Керчь
Дипломант: фортепиано Туранина М.А.
II возрастная категория:
I место: соло
Фортепиано Макухина О.С., кларнет Халилов А.А., флейта Смовдер Н.Э., гитара Курлов В.М. – г.Феодосия
II место: академический вокал Кравченко С.Л., конц. Ковалева В.В. – г. Керчь
III место: академический вокал Павленко С.Ю., конц. Харланов А.А. - г. Феодосия; Степаненко А.А., конц. Степаненко М.В. – г. Керчь
Фортепиано соло Харланов А.А. – г . Феодосия
Инструментальный ансамбль «Консонанс», рук. Халилов А.А. –г.Феодосия
Дипломант: соло фортепиано Исмоилова С.В. – г.Красногвардейск
III возрастная категория:
I место: фортепиано соло Брунова Н.В. –г.Керчь - г. Краснодар
II место: фортепиано соло Худова А.Д. – г. Феодосия- г. Волгоград
Смешанная возрастная категория
I место: Фортепианный ансамбль
Булаш О.А., Захидова А.Х. – г. Керчь
Худова Е.С., Худова А.Д. - .Феодосия –г. Волгоград
Брунова Н.В., Протасова Л.И. – г.Керчь
Камерный ансамбль Булавченко А.В. – скрипка, Трубенкова Л.А. – фортепиано –г. Феодосия
Инструментальны ансамбль «Альборада», рук. Харланов А.А. - г. Феодосия
Студенты
I место: фортепиано соло Густодымова Н.В. – г.Краснодар
II место: Фортепианный ансамбль Березкина Е.Д., Сергиенко Р.А. – г . Симферополь
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