Главы МИД стран-членов Евросоюза без обсуждения продлили на год действие санкций против Крыма, сообщил Совет ЕС. Об этом сообщает РИА Крым, - передает Керчь.ФМ

Нынешние санкции против полуострова должны были истечь 23 июня. Отмечается, что ограничения продлены «в ответ на незаконное присоединение Крыма и Севастополя Россией до 23 июня 2018 года».

Санкции против Крыма впервые ввели в июне 2014 года. Ограничения начались с запрета импорта в ЕС товаров без украинских сертификатов, позже Евросоюз ограничил ввоз в Крым значительного количества товаров из ЕС и полностью запретил инвестиции в экономику полуострова.

Напомним, что крупные операторы связи РФ в Крым не заходят из-за боязни санкций. Банк ВТБ в Крыму работать также не может из-за санкций. США ввели санкции против генподрядчика строительства Керченского моста и завода «Залив»