Продажи турпакетов в Крым в этом году снизились на треть, рассказала Интерфаксу пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, - передает Керчь.ФМ.
По мнению коммерческого директора компании «Алеан» Оксаны Булах, у Крыма есть все шансы недополучить порядка 30% турпотока и по итогам сезона. Генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин напомнил, что Крым показывает то же падение, что и другие курорты Черноморского побережья. В аналогичной ситуации Краснодарский край, Анапа, Сочи, Абхазия.
Многие крымские отели, которые уже в мае прошлого года нельзя было забронировать, сегодня вполне доступны, рассказала заместитель генерального директора компании "Роза ветров" Елена Савченко.
Кроме того, по словам Ромашкина, в полтора раза подорожала перевозка в Крым.
Также эксперты отметили не самые благополучные погодные условия. По мнению Ромашкина, изменилось и потребительское поведение туристов, которые могли предпочесть прямое бронирование в отелях. И если у операторов продажи просели на треть, то падение загрузки в отелях может быть порядка 10%.
Напомним, в Минкурортов Крыма возмущены стоимостью авиаперелетов на полуостров