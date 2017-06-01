Увеличение числа сторожевых кораблей пограничной службы Крыма обеспечит надежную защиту экономических интересов России в регионе, а также «разгрузит» Черноморский флот, считает депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Об этом сообщает РИА Крым, - передает Керчь.ФМ

В воскресенье пограничный сторожевой корабль «Проворный» серии «Охотник» пришвартовался в бухте Балаклавы, он стал третьим сторожевым кораблем, вошедшим в состав сил береговой охраны пограничного управления ФСБ РФ по Крыму.

Новые сторожевые корабли призваны обеспечивать антитеррористические мероприятия у берегов Крыма, выполнять спасательные операции, а также охранять российские нефтегазовые платформы на шельфах Черного и Азовского морей.

«Россия дает четко понять — здесь зона ее экономических, политических интересов. Самое главное — наличие пограничного корабля, это признак того, что (нефтегазовые) вышки находятся в экономической зоне и территориальных водах РФ», — сказал агентству Белик.

Немаловажным, как считает депутат, является фактор «разгрузки» Черноморского флота, которому приходилось до недавнего времени патрулировать район месторождений. Именно пограничные корабли определяют статус территориальных вод любого государства, заявил Белик.

Всего в Черном и Азовском морях в охране границ и экономических интересов России теперь задействованы шесть кораблей проекта «Охотник». Три сторожевика выполняют задачи в Азовском море, базируясь в Новороссийске, с воскресенья еще три — в Черном море, с базированием в Балаклаве (Севастополь).