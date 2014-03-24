Автономная некоммерческая организация «Единая транспортная дирекция» (ЕТД) объявила о начале программы «Тайный пассажир» для выявления недостатков при перевозке пассажиров по «единому билету» в Крым и Абхазию. Об этом Крыминформу сообщили в пресс-службе организации,- передает Керчь.ФМ.

«Стать участником программы может любой пассажир старше 18 лет, следующий по «единому билету» в Крым, Абхазию или в обратном направлении», – сказано в сообщении.

Акция будет действовать с 20 июня до 30 сентября текущего года. Для участия в ней надо отправить на электронный адрес ЕТД письмо с темой «Тайный пассажир».

«В сообщении необходимо указать свои контактные данные, а также направление, дату и время поездки. Ответным письмом пассажир получит задание и подтверждение регистрации в качестве «тайного пассажира», – рассказали в организации.

Оценку работе персонала надо дать в течение семи дней после поездки. Фото и видео в качестве дополнения приветствуются.

ЕТД обосновывает необходимость данных мероприятий тем, что объективно оценить качество услуг могут лишь пассажиры. На электронную почту организации можно отправлять свои жалобы и предложения. Узнать о подробностях программы можно в соответствующем разделе на сайте дирекции.